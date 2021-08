Vorstand und Übungsleiter der Tanzsportabteilung: Holger Twachtmann, Elma Müller, Ingo Müller, Reinhard Rischke und Alfred Schuchardt.

TuS Varrel

Stuhr. Einen neuen Schnuppertanzkurs für Anfänger, Wiedereinsteiger und Neugierige gibt es bei der Tanzsportabteilung des TuS Varrel. Auf dem Programm stehen Grundschritte der Standard- und lateinamerikanischen Tänze.

Ab Donnerstag, 9. September, bietet die Tanzsportabteilung des TuS Varrel in ihrem Saal in der Gymnastikhalle einen Schnuppertanzkurs für Anfänger, Wiedereinsteiger und Neugierige an, der sechs Einheiten à 60 Minuten umfasst. Übungszeit i