VSR-Gewässerschutz überprüft Wasser von 86 Bürgern in Stuhr-Brinkum

Labormobil: Der Verein VSR-Gewässerschutz nimmt Analyseaufträge von Brunnenwasser entgegen. Pressesprecher Harald Gülzow (r.) freut sich über das rege Interesse über die Brauchwasseruntersuchung. 86 Bürger haben das Angebot wahrgenommen.

Gregor Hühne

Stuhr. Ist mein Grundwasser belastet? Diese Frage konnten sich Bürger am Marktplatz in Stuhr-Brinkum jetzt von Experten des Vereins VSR-Gewässerschutz beantworten lassen.

Der „Verein zum Schutze des Rheins und seiner Nebenflüsse“, so sein Gründungsname, kommt einmal im Jahr mit einem Labormobil in die Region. Dabei wechselt der Verein turnusgemäß seinen Standort zwischen Stuhr und Weyhe.86 Leute reichten an