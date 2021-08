Christoph Richter, Kämmerer der Gemeinde Stuhr, will die Digitalisierung im Rathaus voranbringen.

Privat

Stuhr . Die Stuhrer Finanzverwaltung ist in Sachen Digitalisierung einen großen Schritt vorangekommen. Was haben Bürger und Unternehmen in der Gemeinde davon?

In seinem Vorhaben, die Finanzverwaltung der Gemeinde Stuhr zu digitalisieren, ist Kämmerer Christoph Richter nach eigener Auskunft „einen großen Schritt“ weitergekommen. Das Thema hatte bei seinem Amtsantritt ganz oben auf der Prioritätenl