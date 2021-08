Frisch gebackene Fahrradfahrerinnen: In einigen Herkunftsländern der Teilnehmer ist Fahrradfahren nicht möglich oder für Frauen sogar verboten. Fathma Atenhahn (l.) ist stolz, dass die Novizinnen ihre anfänglichen Berührungsängste überwunden haben.

Gregor Hühne

Delmenhorst. Wenn Flüchtlingsfrauen Fahrradfahren, ist das in einigen Fällen etwas Besonderes. In ihren Heimatländern ist es mitunter gar verboten. In Stuhr erhalten Frauen so ihre Selbstständigkeit zurück.

Fahrradfahren ist gelebtes Selbstbewusstsein und ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe. Das Rad erweitere dabei den eigenen Bewegungsradius und fördere die Integration. Wichtige Ziele, unterstreicht Fathma Atenhahn, interkulturelle Koordina