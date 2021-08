Altgediente Elektrogeräte wieder einsetzbar machen: Das Reparaturcafé in Stuhr-Brinkum öffnet wieder. (Symbolbild)

Marie Busse

Stuhr . Das Reparatur-Café startet wieder: Die Einrichtung im Mehr-Generationenhaus Stuhr Brinkum lässt Besucher ab Samstag wieder ein – unter Auflagen.

Das Reparatur-Café im Mehr-Generationen-Haus Stuhr-Brinkum (MGH) an der Bremer Straße 9 öffnet nach langer Schließzeit wieder seine Pforten. Das kündigt die Einrichtung in einer Mitteilung an. Ab diesem Samstag, 14. August, stehen in der hi