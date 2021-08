Das DRK Brinkum bittet um Blutspenden. (Symbolfoto)

Kristina Müller

Stuhr-Brinkum. Das DRK Brinkum lädt am Mittwoch, 11. August, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr zur Blutspende an die Hermannstraße 2 in Brinkum.

Die Blutspende in Brinkum steht unter dem Motto „Italien“, weshalb es im Anschluss an jede Spende eine selbstgemachte Pizza und ein Eis vom Eiswagen geben wird. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Situation werden diese Speisen zum Mi