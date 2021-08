Das neue Domizil der Kunstschule am Klosterplatz 6. Im rechten Teil des Gebäudes ist das DRK untergebracht.

Andreas Hapke

Stuhr. Noch in den Sommerferien könnte die Kunstschule Stuhr (Kuss) ihr neues Domizil am Klosterplatz 6 beziehen. Dies stellt Hayo Wilken von der Abteilung Hochbau der Gemeinde Stuhr in Aussicht.

Die Kuss-Vorsitzende Anne Roecken-Strobach würde das freuen. Nach anfänglicher Skepsis kann sie es kaum erwarten, das Haus mit Leben zu füllen. Der Umzug von der Grundschule an den Klosterplatz war notwendig geworden, weil die Kommune den P