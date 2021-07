66-Jähriger soll in Stuhr zwei Kinder missbraucht haben

In Stuhr ist am Mittwoch ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, zwei Kinder missbraucht zu haben.

imago images / U. J. Alexander

Stuhr. In Stuhr ist am Mittwoch ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, zwei Kinder missbraucht zu haben. Mittlerweile ist wieder auf freiem Fuß.

Die Polizei in Stuhr hat nach einer Sexualstraftat einen 66 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Den Angaben zufolge ist der Mann am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr in Stuhr im Bereich Groß Mackenstedt/ Stelle festgenommen worden. "Der M