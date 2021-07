Eine Mischung aus Singen, Tanzen und Lachen: die Kids mit Pfiff beim ersten Sommersingen vor der Heiligenroder Klosterkirche.

Kirche Heiligenrode

Stuhr. Kids mit Pfiff: Der Kinderkirchenchor Heiligenrode sucht eine neue Leitung. Nach den Sommerferien starten die Proben.

Was muss jemand mitbringen, der erfolgreich einen Kinderkirchenchor leiten will? Pastorin Tabea Rösler kennt die Antwort: „Das wichtigste ist die Freude am Umgang mit Kindern. Der Rest kommt dann fast von allein.“ Sie leitet derzeit den Hei