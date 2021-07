Moordeicher Grundschüler spenden Ranzen an Delmenhorster Tafel

Michael Adam von der Delmenhorster Tafel nimmt die Schulranzen der Moordeicher Grundschüler entgegen.

Rolf Tobis

Delmenhorst. An der Grundschule Moordeich hat diese Spendenaktion Tradition: Seit zehn Jahren geben vor allem die scheidenden Viertklässler der Schule am Neuen Weg ihre Schulranzen an die Delmenhorster Tafel ab.

Schulelternrat, Schulleiter Ulrich Brinkmann und das Kollegium rufen an der Moordeicher Grundschule jährlich zu der Schulranzensammlung auf. Hilfe beim Schulstart für Kinder der Tafel-FamilienMichael Adam vom Vorstand der Tafel, die in