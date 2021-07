Nach dem Reifenplatzer musste eine Fahrspur auf der A1 bei Stuhr kurzzeitig gesperrt werden.

Symbolfoto: Michael Grindel

Stuhr. In Schleudern ist eine 72-jährige Frau auf der A1 bei Stuhr gekommen. Grund war ein Reifenplatzer an ihrem Wohnmobil. Verletzt wurde niemand.

Doppelt Pech hat eine 72-Jährige Frau aus Mende am Donnerstagmorgen gehabt: Die Dame wurde gegen 9 Uhr beim Befahren des Überholfahrstreifens der A1 in Fahrtrichtung Osnabrück in Höhe der Gemeinde Stuhr von einem Reifenplatzer an ihrem Wohn