Autofahrer bei Unfall in Brinkum-Nord schwer verletzt

In Brinkum-Nord hat es einen folgenschweren Unfall gegeben, teilt die Polizei mit. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Stuhr. Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Brinkum-Nord schwer verletzt worden.

In Brinkum-Nord ist es am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 37-jähriger Stuhrer befuhr laut Mitteilung der Polizei die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Stuhrbaum mit seinem Seat. Aus bislang noch unbe