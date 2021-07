Die Feuerwehr musste ausrücken, weil ein Kind beim Spielen vom Sand begraben wurde. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Stuhr. Ein Junge ist am Mittwoch beim Spielen in einer Sandgrube in Stuhr in Gefahr geraten. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Die Feuerwehren Fahrenhorst und Brinkum sind am Mittwoch gegen 18.20 Uhr alarmiert worden. „Technische Hilfeleistung - Kind in Sandgrube verschüttet“ lautete das Stichwort. Einsatzort war die Sandgrube im Warwer Sand. Ein elfjähriger Junge