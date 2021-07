Mit einem nagelneuen Spaten gibt Bürgermeister Stephan Korte den offiziellen Startschuss für den Anbau an die Grundschule Moordeich. Mit auf dem Bild: (v. l.) Architekt Thomas Bode, Bauamtsleiter Hajo Giesecke und Schulleiter Ulrich Brinkmann.

Andreas Hapke

Stuhr / Moordeich. In einem roten Riegel soll an der Grundschule Moordeich eine neue Mensa entstehen. Diese soll bis zu 150 Schülern ihr Mittagessen zubereiten. Jetzt wurde der erste Spatenstich gesetzt.

Lang ist’s her, dass die Gemeinde Stuhr eine Baumaßnahme an einer ihrer Schulen mit dem ersten, symbolischen Spatenstich begleitet hat. Doch angesichts einer Zwei-Millionen-Euro-Investition in Moordeich mochte sie nicht darauf verzichten. D