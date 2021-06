Der Sattelzug aus Hannover wurde auf dem Zubringer der A28 auf die A1 von einem Auto geschnitten und kam daraufhin von der Fahrbahn ab.

Polizei Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Stuhr. Ein Sattelzug wurde auf dem Zubringer der A28 auf die A1 von einem Auto geschnitten und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Für die Bergungsmaßnahmen muss der Zubringer voll gesperrt werden.

Am frühen Dienstag um 11.40 Uhr ist ein Sattelzug auf dem Zubringer der A28 auf die A1 von der Fahrbahn abgekommen. Laut Information der Polizei wurde ein Sattelzug aus Hannover am Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg von einem bl