Stuhr. Ein Sattelzug ist auf dem Zubringer der A28 auf die A1 von einem Auto geschnitten worden und kam daraufhin von der Fahrbahn ab. Für die Bergungsmaßnahmen musste der Zubringer voll gesperrt werden.

Am Dienstag um 11.40 Uhr ist ein Sattelzug auf dem Zubringer der A28 auf die A1 von der Fahrbahn abgekommen. Laut Information der Polizei wurde der Sattelzug aus Hannover am Autobahndreieck Stuhr in Fahrtrichtung Hamburg von einem blauen Mercedes geschnitten. Der 64-jährige Fahrer des Sattelzugs musste ausweichen und stieß mit der Schutzplanke zusammen. Der Mann blieb jedoch unverletzt. Der bislang unbekannte Fahrer des Mercedes Kombi flüchtete.

Zubringer muss gesperrt werden

Der Verkehr wurde zuerst über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen des Sattelzuges musste der Zubringer jedoch vollständig gesperrt werden. Um etwa 17.45 Uhr teilte die Polizei über Twitter mit, dass der Sattelzug mittlerweile wieder aufgerichtet ist. Die Sperrung wurde schließlich um 19 Uhr aufgehoben.



Mögliche Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf den flüchtigen Mercedes-Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn, unter der Telefonnummer (04435) 9316-0, zu melden. Bei dem Mercedes Kombi handelt es sich nach Polizeiangaben um ein älteres Fahrzeugmodell.