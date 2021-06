Robbe blockiert Radweg an der Ochtum in Stuhr

Die Feuerwehr Stuhr wurde am Montag, 28. Juni, zur Robbenrettung gerufen.

Feuerwehr Stuhr

Stuhr. Am Montagmittag ist die Feuerwehr Stuhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden: Eine Robbe wurde an der Ochtum in der Nähe des Bremer Flughafens gesichtet.

An der Kladdinger Straße auf Höhe des Bremer Flughafens wurde am Montag, 28. Juni, eine Robbe gesichtet. Laut Angaben der Feuerwehr Stuhr habe die Robbe zeitweise auf dem Fahrradweg gelegen, der direkt neben der Ochtum unter der Kladdinger