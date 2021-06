Exhibitionist entblößt sich vor Kindern in Stuhr

Ein Exhibitionist hat sich am Sonntag vor zwei Kindern entblößt. Die Ermittlungen dauern an. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Stuhr. Ein unbekannter Mann hat sich am Sonntag in Stuhr-Seckenhausen vor zwei Kindern die Hose heruntergezogen. Die Polizei ermittelt.

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr in Seckenhausen vor zwei Kindern entblößt. Laut Polizeibericht hat sich der Exhibitionist an der Timmstraße seine Hose heruntergezogen. Die beiden Kinder reagierten sofo