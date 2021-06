Mit diesem Plakat wirbt die Landjugend Heiligenrode für ihre virtuelle Freiluftfete.

Andreas Hapke

Stuhr. Die Landjugend Heiligenrode betritt am Samstag, 10. Juli, Neuland. Dann veranstaltet sie ihre große Freiluftfete erstmals in einem digitalen Format.

Die Partygänger feiern also nicht in einem großen Festzelt, sondern online in ihrem Garten oder Wohnzimmer, je nach Wetterlage. Das Motto lautet „Freiluftfete comes home“.Entscheidung früh gefallenLaut Vorstandsmitglied Niko Budelmann ist d