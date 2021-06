Betriebshof pflegt 78 Spielplätze in Stuhr

Sandtausch: Mitarbeiter des Baubetriebshofs erneuern den rund acht Jahre alten Sand sowie das eingewachsene Wurzelwerk am Spielplatz Ritterspornweg.

Gregor Hühne

Stuhr. Rund 3000 Arbeitsstunden, so viel kommen in Stuhr im Zuge der jährlichen Unterhaltung der Spielplätze, die Grünflächenarbeiten sowie Kontrollen und Reparaturen von Spielgeräten umfassen, zusammen.

Das teilt die Gemeinde Stuhr mit. Für den Einsatz von Personal sowie Maschinen und Fahrzeugen entstehen dabei Kosten in Höhe von rund 210.000 Euro. Doch warum gibt es an einigen der 78 Spielstätten und Flächen in Stuhr heute weniger Attrakt