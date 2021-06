Diese Lockerungen stehen im Landkreis Diepholz an

In der Gastronomie gibt es ab Donnerstag weder draußen noch drinnen ein Testpflicht. (Symbolfoto)

Matthias Bein/dpa

Landkreis Diepholz. Im Landkreis Diepholz wird gelockert: Am Dienstag lag der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter dem Grenzwert von 35. Ab Donnerstag treten damit Lockerungen in Kraft.

Folgende Lockerungen gelten nach Mitteilung des Landkreises Diepholz ab Donnerstag:Private Treffen sind mit den Personen eines Haushalts und höchstens zwei Personen eines anderen Haushalts zulässig. Erlaubt sind auch Zusammenkünfte von höch