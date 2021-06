Azubis bauen Landjugend-Hütte in Groß Mackenstedt wieder auf

Zwei Wochen lang haben sich Bruce Jetschny (vorne) und Niklas Milster auf der Baustelle profiliert.

Tamsen Bau

Stuhr. Am Mittelweg in Groß Mackenstedt gibt es eine neue Schutzhütte. Sie ist in einem Projekt zweier Lehrlinge des Bauunternehmens Tamsen entstanden.

Ob Feuerwehrleute, Radfahrer, Spaziergänger oder Jugendliche aus Groß Mackenstedt und Umgebung: Ihnen allen steht seit Kurzem wieder die Schutzhütte am Feuerwehrübungsplatz am Mittelweg zur Verfügung. Nachdem der von der Landjugend Heiligen