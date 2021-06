Auto bei Brand unter Carport in Stuhr zerstört

Direkt neben der Wand eines Wohnhauses ist am Samstagmorgen in Stuhr ein Auto ausgebrannt.

Christian Tümena/ Feuerwehr Stuhr

Stuhr. Unter einem Carport an der Straße Kätinger Fuhren in Stuhr-Fahrenhorst ist am Samstag gegen 9.20 Uhr ein Auto ausgebrannt. Der Brandort lag direkt neben einem Wohnhaus.

Da das Carport direkt an ein Wohngebäude angrenzte, rückte laut Feuerwehr-Gemeindepressesprecher Christian Tümena neben der Feuerwehr Fahrenhorst auch die Drehleiter-Besatzung aus Brinkum an. Beherztes Eingreifen verhindert größere S