Wie stehen die Bewerber zu Fragen der Gleichberechtigung? Die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sollen einen Schwerpunkt der Fragen an die Kandidaten sein.

Bettina Pflaum

Stuhr. Vier Bewerber um das Direktmandat zur Bundestagswahl stellen sich am 19. Juni in Stuhr den Fragen der Moderatorinnen und des Publikums in einer kurzweiligen Fragerunde zu Themen rund um Gleichstellung und Region.

Podiumsdiskussion in Stuhr: Das Team des Fördervereins Gleichstellungstreffpunkt „Sie(h)da“ hat die Direktkandidaten des hiesigen Wahlkreises zur Bundestagswahl 2021 von CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zu einem virtuellen Schlagabta