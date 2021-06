Hochwasserschutz in Stuhr verzögert sich seit zwei Jahrzehnten

Der Klosterbach in Stuhr ist 1998 über die Ufer getreten und hat für erhebliche Überschwemmungen in Wohngebieten gesorgt. Eine Interessengemeinschaft setzt sich seitdem für den Hochwasserschutz in der Region ein.

Heinfried Husmann

Stuhr. Die Bemühungen um Hochwasserschutz entlang von Klosterbach und Varreler Bäke in Stuhr gibt es seit über 20 Jahren. Ein wichtiger Termin scheitert an Corona.

Klosterbach? Hochwasserschutz? Da war doch was. Seit Ende vergangenen Jahres ist es still geworden um das geplante Bauvorhaben am Flusslauf zwischen Bassum-Neuenkirchen und Bremen-Strom, der ab Stuhr Varreler Bäke heißt. Wieder einmal, muss