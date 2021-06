Ein Mann hat am Sonntag bei einem Unfall an der Birkenstraße in Stuhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Gert Westdörp

Stuhr. Ein Mann hat am Sonntag bei einem Unfall an der Birkenstraße in Stuhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Die Folgen sind nicht unerheblich.

Skurriler Unfall in Stuhr: Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist am Sonntag gegen 12.40 Uhr auf der Birkenstraße in Höhe Tennisanlage von einem Parkplatz abgekommen und verursachte anschließend hohen Sachschaden. Der Mann wollte laut Polizei au