Soll in den Sommerferien geöffnet bleiben: die Sporthalle des FTSV Jahn Brinkum an der Birkenstraße.

Andreas Hapke

Stuhr. Seit Mittwoch, 1. Juni, der Woche dürfen sich wieder bis zu 30 Personen in Innenräumen zum Kontaktsport treffen. Grund: Zuvor hatte der Inzidenzwert im Landkreis Diepholz fünf Tage lang zwischen 35 und 50 gelegen.

Vor diesem Hintergrund – und in der Hoffnung, dass dies so bleibt oder sich sogar noch positiver entwickelt – will die Gemeinde ihre Sportstätten in den Sommerferien geöffnet lassen. Inzidenzwert lässt mehr zu„Acht Monate war kein Sport mög