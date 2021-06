Die Polizei Diepholz ist auf der Suche nach einem Mann, der eine Tankstelle in Stuhr überfallen hat. (Symbolbild)

dpa / Friso Gentsch

Brinkum. Nach einem Tankstellenüberfall in Stuhr sucht die Polizei nun mit einem Foto der Überwachungskamera den Täter. Dieser hatte Anfang April die Kassiererin mit einem Messer bedroht und das Kassengeld erbeutet.

Der unbekannte Täter, dessen Alter auf 18 bis 20 Jahre geschätzt wird, hat der Polizei zufolge am 9. April gegen 5.10 Uhr die HEM-Tankstelle an der Bremer Straße betreten. Er ging zum Verkaufstresen, an dem eine 60-jährige Kassiererin