In Diepholz gelten auch in der Gastronomie neue Regeln. (Symbolbild)

Jörn Martens

Landkreis Diepholz. Durch die fünftätige Unterschreitung der 50er-Inzidenzmarke darf der Landkreis Diepholz weiter lockern. In einigen Bereichen entfällt die Testpflicht, außerdem dürfen ganze Schulklassen wieder in den Präsenzunterricht.

Am Dienstag, 1. Juni, wurde in einer Allgemeinverfügung des Kreis Diepholz die Unterschreitung der 50er-Inzidenzmarke an fünf aufeinanderfolgenden Tagen festgestellt. Für die Bürger bedeutet das viele Lockerungen in den unterschiedlichsten