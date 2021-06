Maskottchen Bremolino freut sich auf dem neuen Außengelände des Bremer Abenteuerlands auf Besucher.

Heinfried Husmann

Stuhr. Ab Freitag darf das Bremer Abenteuerland die Türen zum Indoor-Spielplatz wieder öffnen. Diese 20 neuen Attraktionen gibt es innen und auf dem kürzlich eröffneten Außengelände in Varrel zu entdecken.

Tina Schmidt und Harry Wegener, die Betreiber des Bremer Abenteuerlands am Luxemburger Weg in Varrel, sehen Licht am Ende des Tunnels. Das hängt zum Einen damit zusammen, dass sie durch zwei neue Hallentore nach draußen blicken können, wo n