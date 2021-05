Stuhr. Einen Austausch unter Gleichgesinnten: Das wünscht sich Viola Trein. Die Seckenhauserin, die 2017 eine Hirnblutung erlitten hat, hat deshalb eine neue Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen.

Andreas Hapke Endlich!“ – Erleichtert berichtet Viola Trein über den Start ihrer Selbsthilfegruppe „Schlaganfall & Co.“ am kommenden Mittwoch, 26. Mai. „Ich tüddel ja schon länger rum und wollte eigentlich im April loslegen. Coronatechnisch hätte sich ja eine Selbsthilfegruppe mit zehn Leuten Treffen können“, sagt Viola Trein. Dass es nun etwas später geworden ist, trübt ihre Freude nicht. Die Seckenhauserin fiebert der anstehenden Premiere mit zehn Teilnehmern entgegen, sie selbst eingeschlossen.

Einblutung im Stammhirn

Die Gruppe richtet sich an Personen, die wie sie von einer Hirnblutung, von einem Schlaganfall oder von einer Behinderung infolge eines Unfalls oder Multipler Sklerose betroffen sind. Viola Trein ereilte das Schicksal am 29. Juli 2017. Damals war sie ohne jede Vorwarnung wie Kopfschmerzen oder Schwindel in einem Kirchweyher Restaurant umgekippt. Eine Einblutung in ihrem Stammhirn war dafür verantwortlich.

Drei Jahre später kam ihr der Gedanke, einen Austausch mit Gleichgesinnten zu suchen. Sie machte ihr Ansinnen im Herbst publik und richtete eine Whatsapp-Gruppe für potenzielle Teilnehmer ein. „Die Resonanz war sehr gut. Und alle Interessierten sind bei der Stange geblieben“, sagt Viola Trein. Trotz Corona und der damit einhergehenden Verzögerung.

„„Die Leute sind total happy, dass sie Leidensgenossen finden.““ Viola Trein

Die Selbsthilfegruppe trifft sich an jedem letzten Mittwoch im Monat um 15 Uhr in einem Raum der Seckenhauser Kirche. Eigens dafür hat Viola Trein mit der Kirchengemeinde einen Vertrag über die Raumnutzung aufgesetzt. 20 Euro fallen dafür pro Monat an. Da sie ab und zu einen Referenten dazuholen möchte und „vielleicht auch mal eine Druckerpatrone wechseln muss“, will sie für ihre Selbsthilfegruppe noch eine Förderung beantragen.



Hilfsmittel im Alltag

Als einen der ersten Referenten hat Viola Trein das Leester Sanitätshaus Hüsing im Auge – um über neuroorthopädische Hilfsmittel für den Alltag zu informieren. „Zum Teil kennen sich Therapeuten damit nicht aus“, hat Trein festgestellt. Das Sanitätshaus habe sie bereits beim Druck ihrer Flyer unterstützt.

Das erste Treffen wolle sie „entspannt“ angehen, kündigt Trein an. „Jeder stellt sich vor und erzählt seine Geschichte. Wir wollen uns kennenlernen und locker quatschen – es sei denn, irgendwer hat ein bestimmtes Thema, das ihn interessiert.“

Anzeige Anzeige

privat

Ihre eigene Geschichte ist bald vier Jahre alt. Wie es ihr geht? „Es ist nicht so, dass ich plötzlich ohne Stock laufen kann. Ich mache mikroben-kleine Fortschritte“, berichtet Trein. „Seit Neuestem krampft zum Beispiel die linke Körperhälfte nicht mehr, wenn ich aufwache. Das habe ich plötzlich morgens mal festgestellt.“ Zudem habe sie ein Auto gekauft und ihren Führerschein erneuert. „Das hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen, doch ich wollte auf der sicheren Seite sein. Ich habe jetzt ein besseres Gefühl.“ Dafür seien unter anderem ein neurologisches Gutachten und Fahrstunden notwendig gewesen.

Für das Auto benötigt Trein einen speziellen Bedienungsknauf, eine elektrische Heckklappe und eine Ladehilfe für den Rollstuhl. Um eine finanzielle Unterstützung für die Umrüstung zu erhalten, habe sie beim Landkreis einen Antrag auf Wiedereingliederung gestellt. Die Behörde habe abgelehnt, der Widerspruch laufe. Auch das ist eine Erfahrung, über die sich Viola Trein bald mit Gleichgesinnten austauschen kann.