Im Landkreis Diepholz werden die Corona-Regeln zu Freitag gelockert. (Symbolfoto)

imago images/Ralph Peters

Landkreis Diepholz. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis Diepholz lag an diesem Mittwoch laut Robert-Koch-Institut am fünften Werktag in Folge durchgängig unter dem Wert von 100. Die Corona-Regeln werden dementsprechend gelockert.

Wie die Landkreis-Verwaltung am Mittwoch mitteilte, treten die Maßnahmen nach der Bundesnotbremse damit ab Freitag, 21. Mai, 0 Uhr, außer Kraft. Konkret gilt im gesamten Landkreis Diepholz ab Freitag:Die verschärften Kontaktbeschränkun