Auch an diesem Wochenende hat die Polizei in Stuhr Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. (Symbolfoto)

David Ebener

Stuhr. Während der Ausgangssperre unerlaubterweise unterwegs gewesen sind mehrere Personen am Wochenende in Stuhr. Die Polizei fertigte Strafanzeigen an.

Mehrere Verstöße gegen die Corona-Regelungen hat die Polizei am Wochenende in Stuhr geahndet. Laut Polizeibericht trafen die Beamten in der Nacht zu Sonntag in Stuhr-Groß Mackenstedt auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants sechs Personen