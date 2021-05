Vor allem Autofahrer hat die Polizei im Landkreis Diepholz am Wochenende kontrolliert. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Landkreis Diepholz. Strengere Kontaktbeschränkungen und eine nächtliche Ausgangssperre: Auch am Wochenende hat die Polizei im Landkreis Diepholz wieder die geltenden Corona-Regelungen überwacht. Insgesamt gab es etwa 20 Anzeigen, weil sich Menschen nicht an die nächtliche Ausgangssperre gehalten haben.

"Auch im Laufe des Wochenendes haben sich die Menschen im Landkreis Diepholz überwiegend an die Ausgangssperre und die Kontaktbeschränkungen der ,Notbremse' gehalten", fasst die Polizei am Montag in einer Mitteilung zusammen. Trotzdem wurde