Der Feuerwehreinsatz dauerte 90 Minuten. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Stuhr. Am Samstagmittag hat auf einem Feldweg in Stuhr ein Auto gebrannt. Nach Polizeiangaben hatte die Fahrerin das Feuer anscheinend selber herbeigeführt.

Zu dem Fahrzeugbrand wurden Polizei und Feuerwehr am Samstag gegen 14.30 Uhr an die Carl-Zeiss-Straße in Stuhr gerufen. Dort angekommen brannte ein Auto auf einem Feldweg an der Carl-Zeiss-Straße. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Rettun