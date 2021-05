Zwei neue Corona-Schnelltestzentren gehen in Stuhr-Brinkum in Betrieb

Freuen sich auf Besuch im FTSV-Jahn-Heim: Betreiber Jan Patrick Wolters (links) und Mitarbeiter Oleg Völker.

Andreas Hapke

Stuhr. In der Gemeinde Stuhr haben zwei weitere Corona-Schnelltestzentren eröffnet: eines im Vereinsheim des FTSV Jahn Brinkum an der Langenstraße sowie ein „Drive through“ bei Teppich Kibek in Brinkum-Nord.

Siegfried Vogel ist begeistert. Kurz vor dem Besuch seines Stammfriseurs in Brinkum kann er sich schnell noch mal testen lassen – um die Ecke im Vereinsheim des FTSV Jahn Brinkum an der Langenstraße 52. 15 bis 20 Minuten dauert es, bis er s