Im Landkreis Diepholz wird voraussichtlich ab Mittwoch die Corona-Notbremse greifen.

Diepholz. Im Landkreis Diepholz müssen sich die Menschen nach zahlreichen Infektionen auf einem Spargelhof auf härtere Corona-Regeln einstellen.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Region am Montag bei 132,7 und damit zum dritten Mal in Folge über der kritischen Marke von 100. Der Landkreis hatte für diesen Fall angekündigt, dass von Mittwoch an d