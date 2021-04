In Stuhr ist eine Kassiererin in einer Tankstelle mit einem Messer bedroht worden.

imago images / Deutzmann

Stuhr. Bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Stuhr ist eine Kassiererin in einer Tankstelle mit einem Messer bedroht worden. Die Polizei sucht nach zwei Tätern – diese haben eine besondere Auffälligkeit.

Unbekannte haben am Donnerstag kurz vor Ladenschluss eine Tankstelle in Stuhr überfallen. Laut Polizei drangen die zwei unbekannten Täter gegen 22.50 Uhr in die an der Bremer Straße gelegene Tankstelle im Ortsteil Brinkum-Nord ein und