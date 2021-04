Stiftungshaus in Stuhr wird zum Corona-Testzentrum

Coronatests statt Kulturveranstaltungen im Stiftungshaus. Andreas Keller (v.li.) und Kai-Uwe Jobst, Jan Patrick Wolters und Reiner Knebel aus dem Stiftungs-Vorstand.

Heinfried Husmann

Stuhr. Veranstaltungen sind in der Kultur- und Begegnungsstätte Stiftungshaus Fahrenhorst in der Gemeinde Stuhr derzeit kaum möglich. Daher gibt es jetzt einen Plan B für die Corona-Zeit: Die Räume werden zum Testzentrum.

So schnell kann es gehen: Nach nicht einmal zwei Wochen Planung bekommt Stuhr ein Corona-Testzentrum. Am morgigen Dienstag soll das Stiftungshaus an der Turmstraße seine Türen für kostenlose Corona-Tests öffnen, jeweils dienstags