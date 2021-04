Warum für die Volksbank in Stuhr 2021 ein besonderes Jahr ist

Eine stolze Zahl: Die Volksbank in Stuhr kann auf eine 125-jährige Geschichte zurückblicken. Darüber freuen sich Filialleiterin Susanne Schröder sowie die Vorstände Markus Lüers (links) und Bernd Meyer.

Volksbank Syke

Stuhr. Am 19. April 1896 gründeten Landwirte in Stuhr eine Kreditgenossenschaft. Die heutige Volksbank Stuhr war damit geboren.

Im 19. Jahrhundert wurden in Deutschland die ersten Raiffeisenbanken gegründet. Auch in der Gemeinde Stuhr fanden sich am 19. April 1896 im kleinen Versammlungsraum von Martens Lindenhof einige Männer zusammen, um die Gründung einer „Kredit