FDP fordert „Testament“ für Baumbestand in Stuhr

Laut Jürgen Timm verhindern hier drei zu eng stehende Großbäume, dass der mittlere eine Krone ausbilden kann.

Andreas Hapke

Stuhr-Varrel. Politik, Verwaltung und Experten sollen sich nach Auffassung der Stuhrer FDP-Fraktion zusammensetzen, um ein Konzept für den Baumbestand in der Gemeinde zu entwickeln. Die Liberalen sprechen von "gravierenden Schäden".

Der FDP-Ratsherr Jürgen Timm ist zwar kein gelernter Gärtner, doch so ganz unbeleckt ist er nicht. Sein Vater hatte diesen Beruf ausgeübt. „Ich war zehn Jahre bei ihm in der Lehre“, sagt Timm und lacht, während er durch den Wald am Gut Varr