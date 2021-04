Drei Bebauungspläne für einen Stuhrer Ortsteil in Arbeit

Durch den Bebauungsplan „Bahnhof Brinkum“ sichert die Gemeinde auch den Baumbestand.

Andreas Hapke

Stuhr-Brinkum. Drei Bebauungspläne mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Planungsständen in Brinkum hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt in seiner virtuellen Sitzung am Donnerstagabend vorangetrieben.

Beim B-Plan „Hüchtingstraße“, für den die Ausschussmitglieder bei elf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen den Aufstellungsbeschluss fassten, geht es um Wohnbebauung im Innenbereich. Auf dem Grundstück der ehemaligen Post an der Melcherstätte 8