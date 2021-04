Die kirchliche Gemeinde in Stuhr als Online-Gemeinschaft

„Churchpool“ heißt die App von Nils Bischoff und Bela Janauschek (vorne, v.l.). Hinter ihnen die Pastoren Nele Schomakers (Delmenhorst), Robert Vetter (Stuhr), Eike Fröhlich (Varrel) und Thomas Meyer (Delmenhorst).

Dierck Wittenberg

Stuhr. Was gibt es Neues in der Kirchengemeinde? Darüber informiert klassischerweise der gedruckte Pfarrbrief. Jetzt gibt es in Stuhr „Churchpool".

Während Menschen mit gemeinsamen Interessen sich heutzutage häufig über die Gruppen-Funktion von Whatsapp oder Facebook austauschen, fehlte den Gemeinden ein solcher digitaler Kanal bislang. Nils Bischoff, 26, und Bela Janauschek, 25, haben