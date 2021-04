Räuber bedroht Tankstellenmitarbeiterin in Stuhr mit Küchenmesser

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei sind bislang erfolglos geblieben. (Symbolfoto)

Rainer Droese

Stuhr. Zum Nachteil einer 60-jährigen Angestellten hat sich am frühen Freitagmorgen ein schwerer Raub auf eine Tankstelle an der Bremer Straße in Stuhr ereignet.

Eine Tankstelle an der Bremer Straße in Stuhr ist am Freitagmorgen überfallen worden. Nach Polizeiangaben ließ sich anhand von Videoaufzeichnungen nachvollziehen, dass sich um 5.09 Uhr der alleinige Täter der Tankstelle vom Gelände des Ocht