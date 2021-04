Glatteis führt zu Unfällen auf Kladdinger Straße in Stuhr

Der Verursacher des ersten Unfalls hat Fahrerflucht begangen. (Symbolfoto)

Stuhr. Gekracht hat es am Donnerstag auf der Kladdinger Straße gleich bei mehreren Fahrzeugen. Dabei entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro.

Eine Kette von Verkehrsunfällen hat sich am Donnerstagmorgen auf der Kladdinger Straße in Stuhr ereignet. Laut Polizeibericht befuhr eine 40-jährige Stuhrerin gegen 7.30 Uhr die Kladdinger Straße mit ihrem Auto in Fahrtrichtung Brinkum. Ein