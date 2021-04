Berät in Detail-Fragen: Andreas Brandl.

Burkhard Peters

Stuhr. Camping? Da denken manche immer noch an Menschen, die in Badelatschen, Tennissocken, Unterhemd und ausgewaschen Shorts über den Platz schlendern, in der linken Hand eine Dose Bier und in der rechten eine Rolle Klopapier. „Dieses Klischee stimmt schon lange nicht mehr“, sagt Andreas Brandl. Er muss es wissen: Der Stuhrer verkauft in Groß Mackenstedt Wohnwagen. Sein Geschäft zählt zu den größten in Nordwestdeutschland.

Rund 200 Caravans stehen auf dem Hof. Mittlerweile hätten alle gesellschaftlichen Schichten das Camping für sich entdeckt. Die Corona-Krise brachte noch einen zusätzlichen Schub, berichtet der Händler.In Zeiten der Pandemie dicht gedrängt a