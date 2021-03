Herzzerreißend schildern japanische Kinder, wie sie das Beben, den Tsunami und das Reaktorunglück vor zehn Jahren erlebt haben. Die Brinkumerin Brigitte Stumm hat das Buch aus Japan mitgebracht.

Burkhard Peters

Stuhr-Brinkum. Ende März 2011: Brigitte Stumm sitzt in ihrem Brinkumer Wohnzimmer fast unablässig vor dem Fernsehgerät und schaut Nachrichten. Die Folgen des Erdbebens im Nordosten Japans und deren Folgen – die schweren Tsunamis und die Nuklearkatastrophe in Fukushima – halten das Land und die ganze Welt in Atem. Die Brinkumerin hat 20 Jahre in Japan gelebt, Freunde und Verwandte leben im Norden des Landes, nicht weit entfernt vom Erdbebengebiet.

Ein Faible für das ostasiatische Land entwickelte die heute 66-Jährige schon in Kindheitstagen. Ihr Vater geriet während des Zweiten Weltkrieges in sowjetische Gefangenschaft und freundete sich im Lager mit japanischen Mitgefangenen an. Wäh