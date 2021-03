Malte Kasper ist der Neue im Jugendtreff No Moor

Jannick Ripking

Stuhr. Jung, frisch, dynamisch – mit diesen drei Worten beschreibt Silke Amrhein ihren neuen Kollegen Malte Kasper. Seit Anfang des Jahres gehört der 30-Jährige zum Team des Jugendtreffs No Moor in Moordeich.

„Er bringt Fähigkeiten mit, die wir so bei uns noch nicht haben“, meint Leiterin Amrhein. Malte Kasper bringt private Interessen gewinnbringend in der Jugendarbeit ein. Er besetzt eine 25-Stunden-Stelle in der klassischen Jugendarbeit