Treffen mit 30 Personen in Varrel: Polizist bedrängt und attackiert

Rund 30 Personen hat sich entgegen der geltenden Corona-Verordnung versammelt. (Symbolfoto)

Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Stuhr. Über 30 Personen haben sich am Mittwochabend auf einem Grundstück in Varrel versammelt. Bei der Polizeikontrolle soll ein Beamter bedrängt und attackiert worden sein. Einige Beteiligte erwartet jetzt nicht nur eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung, sondern auch eine Strafanzeige.

Der Polizei wurde am Mittwoch gegen 22.20 Uhr eine größere Menschengruppe – etwa 30 Personen – auf einem Grundstück an der Straße Im Graftwinkel in Varrel gemeldet. Als zwei Polizeistreifen dort eintrafen, waren zunächst nur wenig