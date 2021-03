Die Polizei weist vor dem Anbruch der Motorradsaison auf Sicherheitstipps hin.

Peter Steffen/dpa

Stuhr. Die Sonne zeigt sich langsam häufiger am Himmel – und damit beginnt so langsam auch die Saison für Motorradfahrerinnen und Motoradfahrer. Die Polizei in Stuhr hat Tipps, wie die Ausfahrten sicher bleiben.

Das Wetter wird langsam freundlicher, die Sonne zeigt häufiger ihr Gesicht. Das ist die Zeit, in der auch die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wieder ihre Maschinen für eine Ausfahrt hervorholen. In diesem Zusammenhang hat das Prävent